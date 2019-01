Un étudiant de Mayenne, dans la région du pays de la Loire, a été réuni avec son chat, qui avait disparu depuis juin 2017, annonce France Bleu Mayenne. Stephen, juste après la disparition de son chat Trésor, avait entrepris des recherches pour le retrouver. En vain.





Ce samedi 12 janvier, plus d'un an et demi après sa disparition, Stephen constate que la SPA a diffusé une photo de Trésor, indiquant qu'il n'a pas de propriétaire. Lorsqu'il arrive sur place, il l'appelle et Trésor se dirige vers son maître.