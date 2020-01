Alors que l'Australie brûle, avec, notamment, de terribles conséquences pour les koalas, la démarche de Micah et Caleb a été largement saluée sur la Toile

Si la situation en Australie, en proie aux flammes depuis septembre, est catastrophique à plus d'un titre, de belle histoires parviennent, dans la fumée et la noirceur, à en émerger. Il en va ainsi de l'initiative de deux jeunes hommes, Micah (19 ans) et Caleb (18 ans), qui sont allés à la rescousse de koalas dans une des régions du pays les plus sévèrement touchées par les feux de brousse.

La vidéo de leur intervention, partagée au départ sur Reddit, fait le tour des réseaux sociaux et de la Toile : ils ont tout simplement secouru plusieurs (une vingtaine, selon divers internautes) koalas en les abritant dans leur voiture.

Les faits se déroulent à Kangaroo Island, une île au sud d’Adélaïde où la population de koalas était estimée à 50 000 individus. On estime que plus de 20 000 d'entre eux auraient péri à la suite des feux.

Les deux héros, eux, ont l’intention de s’occuper du mieux qu’ils le peuvent des animaux...