Star des réseaux sociaux, il s'est éteint à douze ans, dont neuf passés dans la lumière

Une bouille à faire frémir le plus dur des coeurs de pierre : Boo, ce célèbre Loulou de Poméranie, faisait partie des animaux les plus célèbres du monde. Plus de 16 millions d'abonnés Facebook et un demi-million sur Instagram suivaient les péripéties du "chien le plus mignon du monde".

Sa maîtresse a toutefois fait savoir, la mort dans l'âme, que Boo est décédé vendredi dernier, à San Francisco.

Boo s'est éteint à douze ans dont près de dix de célébrité. Irene Ahn, sa propriétaire, n'a pas caché sa peine sur les réseaux : "Notre famille est dévastée, mais cela nous réconforte de savoir qu'il n'est plus en souffrance".

Pour rappel, c'est un tweet très second degré de la chanteuse Kesha dans lequel elle l'avait désigné comme son "nouveau petit ami" qui avait lancé la "carrière" médiatique du chien.