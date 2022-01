La fête somptueuse, organisée pour le deuxième anniversaire du chiot, a coûté 700.000 roupies (près de 8.300 dollars), selon la police, avec un gâteau d'anniversaire sophistiqué et des photos géantes d'Abby, un Spitz indien, invité d'honneur de la soirée. Des images diffusées sur les réseaux sociaux d'une foule de personnes dansant devant une scène décorée pendant la fête qui s'est tenue vendredi dans la ville d'Ahmedabad (ouest) en dépit des règles sanitaires, a attiré l'attention de la police.

"Nous avons reçu des informations sur une grande fête en cours, alors nous avons fait une descente sur les lieux", a déclaré à l'AFP l'inspecteur de police V.D. Zala. "Selon le protocole Covid, il est nécessaire de demander une autorisation avant d'organiser une fête. Les organisateurs ont la responsabilité d'assurer la distanciation sociale entre les invités." Trois hommes ont été arrêtés pour avoir organisé l'événement, avant d'être libéré sous caution. L'Inde a enregistré plus de 140.000 nouveaux cas de Covid-19 samedi, soit près de six fois plus qu'une semaine auparavant, dans une vague liée au variant très contagieux du coronavirus Omicron.