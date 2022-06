Comme les humains, les chiens ne sont pas éternels. Jusque-là, rien de neuf sous le soleil. Pour les garder en vie le plus longtemps possible, il faut prendre soin d'eux. C'est ce qu'a fait Miluse Vojtiskova avec son caniche de 14 ans. Celine, le nom de l'animal, a développé une atrophie de l'iris avec l'âge et ne peut plus filtrer la luminosité.

Pour lui venir en aide, elle a choisi de lui mettre des lunettes de soleil. Et le résultat est édifiant. Comme elle l'explique pour la BBC. "Elle a commencé à devenir nerveuse au soleil", déclare-t-elle. "Quand il y avait beaucoup de lumière, elle se débattait et cela lui faisait mal. Cela m'avait choqué parce que je n'avais aucune idée du mal dont elle souffrait réellement."

Du coup, Miluse Vojtiskova s'adresse à l'hôpital vétérinaire Eastcott de Swindon, dans le Wiltshire. Rapidement, Ida Gilbert, responsable de l’ophtalmologie à la clinique, trouve le moyen de résoudre le problème: des lunettes de soleil. Ce qui permet à l'animal canin d'éviter une chirurgie au niveau des yeux. "Le fait de supprimer les rayons UV et la luminosité lui a permis de reprendre une vie normale", commence-t-elle. "Les protections oculaires sont absolument appropriées dans de nombreux contextes différents. Certains chiens pourraient bénéficier de ces protections. Cela pourrait même réduire la quantité de médicaments dont ils auraient besoin." Pour la vétérinaire, les "chiens actifs comme ceux qui accompagnent leur maître pour faire du paddle, du vélo ou de la course à pied sur la plage devraient bénéficier de ces protections."

© Miluse et Celine

Pour Céline, ce changement a complètement changé sa vie. "Désormais, si nous vivons une journée ensoleillée, elle ne se fige plus. Aujourd'hui, elle a une qualité de vie normale. Elle peut maintenant marcher dehors et faire tout ce qu'elle faisait avant", a ajouté Miluse. Elle admet que les passants se moquent souvent de son chien. "Souvent, ils pensent que c'est la mode. Mais beaucoup de gens demandent et je leur réponds que oui, il y a une raison médicale à cela. Maintenant, elle peut faire ce que n'importe quel chien peut faire. Nous sommes heureux."

Et c'est certainement le plus important.