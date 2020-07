La scène se déroule au Mexique, dans le parc écologique de Chipinque. Alors que les trois femmes étaient en pleine randonnée, un ours s'est approché de l'une d'elle et a commencé à la renifler et à la toucher.

Faisant preuve d'un sang-froid incroyable, les trois personnes sont restées totalement calmes tout au long de la rencontre insolite.

Las, l'ours finira par s'éloigner du groupe qui se souviendra sûrement longtemps de cette aventure stressante !