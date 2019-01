Dans une station de ski du Colorado, aux Etats-Unis, un élan imposant s'est mis à courir derrière des skieurs et des snowboarders. Un moment de frisson pour ces personnes qui profitaient des pistes. Lauren Drogsvold a publié la vidéo de la scène sur Instagram pour sensibiliser les gens et les inviter à ne pas s'approcher de ces animaux sauvages et territoriaux.