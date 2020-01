Le 18 décembre dernier, Joshua et Larry Philipps ont assisté à une scène très étonnante sur les rives du Eld Inlet, près de Seattle aux Etats-Unis.

En effet, les deux frères sont tombés nez à nez avec deux gigantesques lions de mer posés tranquillement sur un voilier. Les deux "mastodontes" qui pèsent chacun environ plus de 600 kilos semblent se reposer sur l'embarcation qui flotte péniblement.

Les lions de mer sont une espèce d'otaries parmi les plus grandes de la planète. Certains mâles peuvent vivre plus de 50 ans et peser plus d'une tonne.

On ne sait pas ce qu'est devenu le voilier, mais les deux lions de mer en ont bien profité... ce n'est sans doute pas le cas du propriétaire du bateau.