C'est une bien triste histoire que le quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws a relayé le 18 janvier dernier. Steve vit dans la rue depuis 3 ans, l'une de ses dernières compagnies fidèles est son chien Thor qui l'accompagne partout. Un matin, en se réveillant, Steve constate immédiatement que son fidèle compagnon, un adorable Border collie âgé d'un an a disparu. L'homme témoigne alors plein de tristesse: " C'est un vrai coup dur car il est très important pour moi ". Très rapidement, un avis de recherche est mis en place et il sera partagé en masse par les internautes, émus par la situation.

Malgré tous les partages, Thor reste introuvable. Touchée par son histoire, Sara, une jeune Bruxelloise compte bien lui faire retrouver le sourire. Sur son compte Facebook, la jeune fille s'explique: " Steve, un sdf à la gare centrale, s'est fait voler son chien il y a quelques mois. Ayant vu tout le chagrin que celui-ci avait depuis le vol de son chien, avec une amie, on a décidé de lui offrir un chiot. Avec l'aide financière de certains amis, nous avons pu avoir la somme nécessaire pour avoir le chiot ".

D'après la vidéo postée sur les réseaux sociaux, Sara et son amie sont allées à la gare centrale pour surprendre Steve avec leur "petite" surprise. Steve se montre très ému et accueille son nouveau compagnon, Freyja, avec un sourire qui ne le lâche plus. Sur son compte Facebook, Sara précise que le chiot est pucé et vacciné. Dans un même temps, elle en profite pour appeler aux dons " N'hésitez pas à l'aider si vous avez des accessoires pour chien, dont vous n'avez plus l'utilité ".

La vidéo est une belle preuve d'humanité qui fera peut-être réfléchir les voleurs de Thor.