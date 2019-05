En Italie, plusieurs conducteurs ont été surpris par la traversée d'une famille d'ours! Interpellés, ils ont aussitôt filmé la scène. Sur la vidéo, qui a apparemment été prise dans la région du Trentin il y a une semaine, on aperçoit une famille ours composée de plusieurs oursons marcher sur le macadam au milieu de voitures. Ils n'y restent heureusement pas très longtemps et escaladent dans la foulée un mur de pierres pour s'engouffrer dans les arbres.





Un événement insolite qui s'est heureusement bien terminé pour tout le monde.