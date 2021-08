Ce sont des Munichois qui ont eu cette idée originale. Un refuge de la ville, à la recherche de nouveaux maîtres pour les animaux, a décidé de venir les chercher sur les applications de rencontre.

Avec le confinement, nombreuses sont les personnes qui ont adopté un animal et qui se rendent compte maintenant qu'il n'ont pas le temps de s'en occuper... Il faut donc trouver une nouvelle famille à tous ces animaux. Pour les trouver, un refuge de Munich crée des profils Tinder à ses pensionnaires. L'agence Reuters a contacté Benjamin Beilke qui travaille pour l’agence de marketing Territory : "Vous vous attendez à trouver un partenaire humain, les utilisateurs peuvent être surpris de trouver un animal. Nous avons reçu de très bons commentaires des utilisateurs, il y a eu de vrais dialogues. C’était certainement le bon choix d’aller sur Tinder."

Un travailleur du refuge se réjouit quant à lui des premiers résultats : "nous espérons trouver des foyers pour les 15 animaux pour lesquels nous avons créé des profils. Nous n’avons volontairement pas pris les chatons les plus mignons. J’espère que les animaux auront vraiment un partenaire ou un match parfait et pas seulement pour quelques semaines."

On croise les doigts pour que "ça match" et que ces aventures tiennent plus longtemps que les précédentes relations des ces animaux.