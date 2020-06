C'est une scène pour le moins insolite. Ce jeudi, Chipeur le renard était de passage à Bruxelles et en a profité pour dérober un sac en plein jour.

Ce sont des images que nous n'avons pas l'habitude de voir tous les jours, mais qui prêtent à sourire. Jeudi dernier, à la place Constantin Meunier à Forest, un renard roux, en vadrouille, s'est introduit dans le garage d'une maison et est ressorti avec un sac dans la gueule. Pierre, un Bruxellois, a filmé toute la scène, "Quelle chenapan ce renard", s'amuse-t-il sur Facebook . Il explique également l'avoir suivi jusqu'à sa tanière pour pouvoir rendre le sac à son propriétaire. La vidéo a suscité plusieurs réactions. "Trop mignon", "Comme il est élégant", "Il n'a pas l'air sauvage du tout", peut-on notamment lire dans les commentaires.

Mais d'autres internautes se sont montrés moins enthousiastes, craignant que l'animal ne soit porteur de maladies. Il est vrai que cette absence de défiance naturelle envers les humains chez les animaux sauvages peut être l'un des symptômes de la rage. Mais que les habitants de Bruxelles se rassurent, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Les renards, étant de plus en plus nombreux en ville, se sont simplement habitués à la présence des hommes. De plus, la rage a été éradiquée en Belgique. Néanmoins, pour éviter que la population de ces petits êtres malicieux n'augmente trop, Bruxelles Environnement rappelle à la population qu'il est déconseillé de les nourrir.