La vache, qui se trouvait dans un élevage prévu pour l'abattage, a réussi à s'échapper. Elle est arrivée dans le parc aquatique, situé non loin de l'élevage, et aurait miraculeusement escaladé les marches du toboggan, pour terminer son périple dans le grand tube de l'attraction.





L'animal ne souffrirait d'aucune blessure importante. Sans oublier que le toboggan, qui a résisté à la bête de plus de 400 kilos, n'a pas été endommagé non plus.





La bonne nouvelle pour cette vache est qu'elle est tombée au bon endroit. Suite à cette scène folle, la famille propriétaire des lieux a décidé d'adopter l'animal. Elle a même été prénommée "Toboga", soit toboggan en portugais.

C'est le samedi 13 novembre, non loin de Rio de Janeiro, que la scène insolite a été filmée. Dans la vidéo, on aperçoit le ruminant déboussolé et piégé dans le toboggan menant à une grande piscine.