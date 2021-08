L'animal avait été découvert blessé et affaibli à la fin du mois de mai à la Côte belge. Le jeune phoque, accueilli dans le centre, s'est entretemps complètement rétabli et a pu retrouver son milieu naturel. L'animal, une jeune femelle, avait été trouvé fin mai sur la plage d'Oostduinkerke. Elle pesait alors 18 kilos et présentait une inflammation de la bouche ainsi que plusieurs blessures, en plus d'un abcès à la nageoire.

Le jeune animal, baptisé "St. Amandje", est désormais complètement rétabli et a retrouvé les vagues de la mer du Nord.