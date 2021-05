Le ministre de l’Agriculture Willy Borsus estime qu’un statut de gibier serait plus adéquat qu’un statut d’espèce protégée pour certains animaux.

Corvidés, blaireaux, castors… Les espèces sauvages de Wallonie sont de plus en plus régulièrement accusées de faire des dégâts dans les cultures et chez les particuliers, à tel point que certains n’hésitent pas à réclamer la fin des mesures de protection qui les entourent.