Deux phoques ont été relâchés mardi à Blankenberge (Flandre occidentale). Ils étaient soignés depuis l'année dernière au centre Sea Life de la ville côtière, après avoir été découverts échoués sur la plage, épuisés et blessés.

Les deux loups de mer, Oscar et Groovy, s'étaient échoués sur le sable en 2019. Oscar avait été retrouvé en juillet à Middelkerke et ne pesait que 11,8 kilogrammes. Il souffrait de plusieurs petites blessures et d'une infection oculaire. Groovy avait quant à lui fini sur les plages d'Oostduinkerke et pesait 14 kilos. Entre-temps, les deux animaux ont été soignés et pèsent maintenant respectivement 40,5 et 36,5 kilogrammes.

Le couple a été remis à la mer mardi. Un troisième phoque se trouve toujours au refuge Sea Life. Il a été trouvé au début de cette année dans les dunes de Bredene, gravement épuisé et affaibli. Il est à présent en cours de rétablissement.

Cette période est habituellement le début de la saison du phoque gris. "En raison de la tempête Brendan, nous nous attendons à ce que les phoques s'échouent sur le rivage. Mais cela dépend énormément des conditions météorologiques", explique un soignant.