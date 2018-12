Animaux Pour la sortie de son livre, Michelle Obama a fait des confidences.

Lors de sa dernière escale à New York, la femme de Barack Obama en a profité pour révéler quelques secrets sur ses deux Chiens d’eau portugais. L’ex-résidente de la Maison Blanche a en effet fait sa dernière interview en compagnie de l’actrice Sarah Jessica Parker pour faire la promotion de son livre. L’occasion était donc trop belle de dévoiler la vie privée de deux membres de sa famille, les fameux Sunny et Bo.

De la Maison Blanche à la maison… normale

La question que tout le monde se pose est en effet la suivante : que fait une ex-première dame quand elle retourne à une vie de quartier ordinaire ? Et bien, elle prend le temps de s’occuper de sa famille mais aussi plus particulièrement de ses deux chiens, qui ont dû, eux aussi, s’habituer à quelques changements. Le plus déroutant ? L’ajout d’une sonnette ! Ils ont été très surpris la première fois qu’ils l’ont entendu. Selon Michelle Obama, Sunny et Bo ont pris deux ans avant de savoir à quoi elle servait (c’est-à-dire accueillir les gens). Mais l’apprentissage fut plus rapide qu’elle ne le pensait.

Le plus étonnant ? Que ce soit Michelle Obama qui ouvre la porte à ses invités. On imagine en effet la tête du livreur de pizzas lorsqu’il se fait accueillir par l’ex-première dame et ses deux chiens… Un moment chien-patique !

Grégory Demey