Depuis jeudi matin, Jang, un petit panda roux a disparu du zoo de Duisbourg en Allemagne. L'animal à la bouille attendrissante s'est échappé de son enclos et est introuvable. Si l'on ignore toujours comment il a pu se faufiler hors des grilles, le zoo a lancé une alerte et un appel à l'aide pour le retrouver. Le personnel semble penser que Jang pourrait se cacher dans l'un des nombreux arbres du domaine. Dès lors, les clients du zoo sont invités à ouvrir leurs yeux lors de leur visite.

Dans le cas où l'animal serait aperçu, les autorités du parc demandent formellement à ce que les passants appellent la police et qu'ils n'essaient pas de récupérer eux-même le petit panda, au risque de l'effrayer ou de lui faire mal. Jang ne mesure pas plus de 50 cm, sans compter sa queue. Il pèse environ cinq kilos et est inoffensif pour les humains. Les personnes habitant aux alentours du parc ont également répondu à l'appel du parc, dans le cas où l'animal aurait parcouru une distance plus importante. Le zoo espère que Jang sera retrouvé avant la fin de la journée et qu'il pourra très rapidement rejoindre ses comparses.