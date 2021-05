Ce jeudi 13 mai, un immeuble est devenu la proie de flammes à Chicago. Les pompiers sont rapidement intervenus et étaient en train de parcourir l'immeuble, lorsqu'un chat a décidé de sauter de l'immeuble. Sur une vidéo postée par le service incendie de la ville, on peut voir de la fumée se libérer du cinquième étage. Un chat est alors sur le rebord de la fenêtre cassée, après quelques secondes d'hésitation, le félin décide de sauter.

Si l'atterrissage s'est bien passé, le chat a néanmoins manqué de peu le mur. Une fois au sol, il s'est vite enfui et a semblé ne pas être blessé. On peut donc dire qu'il a mis à l'épreuve l'une de ses neuf vies.

"Elle est passée sous ma voiture et s'est cachée jusqu'à ce qu'elle se sente mieux quelques minutes plus tard. Elle est sortie et a essayé d'escalader le mur pour rentrer", a expliqué Larry Langford, porte-parole du service incendie de Chicago. Les pompiers tentent à présent de retrouver son propriétaire. Aucun blessé n'a été déploré lors de l'incendie.