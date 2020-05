Grosse surprise pour une famille américaine, leur chatte a donné naissance à un chaton à deux têtes. Ce petit animal est vite devenu une star des réseaux sociaux.

Deux nez, deux bouches et quatre yeux. Le petit chat né le 20 mai dans l'Oregon aux États-Unis était tout simplement exceptionnel. Ses maîtres lui avaient d'ailleurs donné un double nom: Biscuits et Gravy. Le petit animal a même eu droit à sa page Facebook, où sa famille a posté régulièrement des photos et des vidéos de lui. Biscuits et Gravy miaulait et buvait de ses deux bouches, et était capable d'ouvrir ses quatre yeux.

© FACEBOOK



Malheureusement, ses malformations ont empêché le chaton de vivre longtemps. Supporter deux têtes était trop difficile pour un si petit chat, et après quelques jours, 'Biscuits et Gravy' est mort, a fait savoir sa maîtresse sur la page Facebook du petit chaton ce dimanche.