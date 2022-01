En Angleterre, une petite chienne du nom de Millie a bien failli finir ses jours noyée dans un marais, rapporte The Guardian . Alors que sa maitresse la promenait, elle s'est enfuie et s'est perdue dans des marais du Hampshire.

Après deux jours de recherche, les secours l'ont retrouvée dans un endroit critique, où la marée, qui montait rapidement, risquait bien d'emporter le petit Jack Russel. Mais Millie ne faisait pas mine de bouger.

Le pilote d'un drone qui recherchait Millie a alors suggéré d'accrocher une saucisse à la machine afin de l'attirer dans un endroit sûr. "C'était une idée folle", a déclaré Chris Taylor, président de l'équipe Denmead Drone Search and Rescue. "Mais ils sont allés de l'avant et après avoir vérifié les réglementations de l'Autorité de l'aviation civile et la masse maximale au décollage de leurs machines, les sauveteurs ont calculé qu'ils pouvaient attacher une seule saucisse à un drone". Des habitants d'une maison proche ont fourni la saucisse, et les sauveteurs ont réussi à attirer petit à petit Millie hors de danger.