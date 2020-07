Depuis plusieurs semaines, un hibou grand-duc a élu domicile dans un quartier d'Erpe-Mere, en Flandre-Orientale. Magnifique, l'oiseau a d'abord impressionné les habitants, mais il est vite devenu agressif. "Chez nous, on déplore déjà un canard tué à coups de bec, l’attaque nocturne d'un poulailler et la destruction de la piscine gonflable des enfants”, raconte un riverain, dans des propos rapportés par Het Laatste Nieuws. "Il n'a peur de rien", ajoute-t-il, confirmant les dires d'un pépiniériste du coin: "J’ai vu l’animal au beau milieu de la route. J’ai voulu le filmer. Je m’attendais à ce qu’il s’enfuie en me voyant, mais au contraire, il s’est tourné vers moi et a déployé ses ailes. C’était franchement impressionnant". Il se peut aussi que le hibou soit responsable de blessures infligées à un chat de la région il y a quelques semaines.

Ce genre d'oiseau a rarement été observé en Flandre-Orientale avant cela. Le hibou grand-duc vit plutôt, chez nous, dans les Ardennes et dans quelques zones du Limbourg. Celui qui sème la terreur à Erpe-Mere est peut-être un oiseau qui a dû s'échapper d'un élevage, car il semble avoir une bague à la patte.