Le photographe belge Yves Adams se rendait vers l’Antarctique lorsqu'il a aperçu un étrange manchot jaune.

Le photographe a partagé des images et le récit de celles-ci sur son compte Instagram. "J'ai gagné à la loterie de la nature en voyant le plus beau manchot royal et en pouvant prendre des photos ! Alors que nous déballions nos canots pneumatiques après avoir débarqué sur une plage isolée de l'île de Géorgie du Sud, ce manchot royal leucistique s'est dirigé droit vers nous, au milieu d'éléphants de mer, d'otaries et de milliers d'autres manchots royaux. Quelle chance !" Leucistique, c’est-à-dire que ce pingouin ne produit plus de mélanine.

Interrogé par nos confrères de Het Laatste Nieuws, Yves Adams refuse encore de parler du "cliché de sa vie" : "c’est certes une photo unique, mais je peux aussi profiter de beaux animaux chez nous."

La photographie fait parler d'elle aujourd'hui parce qu'elle a été publiée sur les réseaux sociaux il y a deux jours, mais elle a en fait été prise en décembre 2019. "C’est un ami photographe qui m’a poussé à publier les photos", précise Adams.