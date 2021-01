En juin dernier, Russel Jones, un Londonien d'une quarantaine d'années a été contraint de porter un plâtre et de marcher avec des béquilles.

Quelques jours plus tard, Russel a constaté que son chien boitait aussi. Simple mimétisme ou pure coïncidence ? Pour en avoir le coeur net, l'homme et sa femme, qui ont fait une apparition dans l'émission télévisée This Morning, ont été chez le vétérinaire, de peur qu'il s'agisse de quelque chose de plus sérieux.

Après plusieurs examens, le couple de Londoniens a dépensé environ 400 euros pour finalement s'entendre dire que leur chien boitait par mimétisme. "Le vétérinaire a remarqué que Billy ne boitait pas lorsqu'il était loin de moi", confie l'homme sur le plateau de télévision anglais.