C'est en Australie que la surprenante découverte d'un passant intrigue encore les internautes. Sur la Sunshine Coast, à l'ouest de l'Australie, un certain Alex Tan a rapporté quelques clichés d'un specimen assez difficilement identifiable. Une créature sans vie, échoué sur la plage au bord de l'eau, a retenu l'attention du marcheur.

"Je suis en train de rentrer de ma balade matinale au bord de l'eau quand je tombe sur quelque chose de... bizarre, démarre le jeune homme intrigué par le cadavre, c'est le genre de 'chose' qu'on aperçoit quand les gens disent avoir vu un alien."





Echoué, l'animal est possiblement décédé dû aux précédentes inondations survenues dans la région du Queensland. Si la cause de la mort de l'animal a propablement été identifiée par le marcheur, l'espèce de ce spécimen reste encore floue.





Alex Tan partage alors sa réflexion avec ses followers. "Cela me fait penser à un opossum, mais il n'a pas de poils et est très différent de ceux que j'ai déjà rencontré", explique le jeune homme avant de préciser, il a un crâne de type reptilien, quatre membres flasques, une longue queue et des griffes", décrit-il dans la vidéo.