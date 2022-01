La scène étonnante s'est déroulée il y a plus ou moins une semaine au Koweït, pays au sud de l'Irak, et a fait un véritable buzz sur la toile. L'incident a eu lieu dans les rues de Koweït City et a été signalé par les autorités locales : un lion se baladait du côté de Sabahiya.

Dans la vidéo, relayée sur les réseaux sociaux, on peut effectivement apercevoir une femme en train de porter tant bien que mal, un lionceau. Selon le Middle East Monitor, il s'agit de la propriétaire du félin. On entend même les grognements du lionceau, qui est assez impressionnant.

La possession d'animaux de compagnie exotiques est illégale au Koweït, même si de nombreux citoyens continuent de garder des lions, des guépards, des tigres et autres prédateurs. Ces personnes comptent sur leurs relations afin de ne pas être arrêtés.