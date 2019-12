Les pompiers australiens ont fait une pause un court instant pour venir en aide à un koala déshydraté

Ce dimanche, lors d'une opération à Cudlee Creek dans le sud de l'Australie, les pompiers sont tombés sur un koala assoiffé en bord de route.

L'un d'eux lui a tendu une bouteille d'eau, qui a été rapidement engloutie par marsupial.

Au moins trois millions d'hectares, l'équivalent de la superficie de la Belgique, ont été détruits depuis septembre par les flammes en Australie, et la région de Sydney se battait toujours samedi contre des sinistres hors de contrôle et qui ne font qu'empirer.

La côte orientale du pays étouffe sous une vague de chaleur accablante, venue de l'ouest et qui a allumé des centaines d'incendies sur son chemin.