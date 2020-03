Ce n'est pas la première fois qu'un requin se blesse à cause des cages à touristes.

Au Mexique, la contemplation des requins blancs par des touristes dans une cage est une attraction très rentable pour le pays. Malheureusement, certains incidents graves peuvent parfois subvenir. Arturo Islas Allende, un écologiste mexicain, a posté une vidéo qui démontre les problèmes de ce genre de pratiques pour les animaux aquatiques. Dans les images, on voit un requin blanc attaquer violemment une cage remplie de touristes avant de s'y retrouver coincé. En se débattant, le requin se vide de son sang et aggrave son cas, malgré lui. A la fin de la vidéo, inerte, il s'écoule dans le fond de l'océan. Cette région du Mexique est considérée comme l'un des plus grands sanctuaires de requin blanc au monde.

Le militant déplore cette situation et affirme que "le grand requin blanc est un animal protégé par les lois internationales".