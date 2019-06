Un homme a découvert à la fin de son voyage entre la Floride et Hawaï qu’un serpent s’était glissé dans son sac à dos.

L’individu âgé de 20 ans et originaire de l’Etat de la Virginie a déclaré qu’il ignorait la présence du reptile dans ses affaires. C’est seulement après son arrivée dans un logement de location à Pukalani que le serpent est soudainement sorti de son sac. Le serpent, un coluber constrictor, non venimeux mesurait environ 30 centimètres, a précisé le département américain de l’Agriculture.

Le propriétaire a alerté la police et le reptile a été capturé par des agents du département des terres et des ressources naturelles de l’Etat. Le reptile devrait être transféré à Oahu. Les serpents n’ont pas de prédateurs naturels à Hawaï et constituent une menace pour les espèces indigènes. Posséder ou transporter sciemment des animaux illégaux y est un crime passible d’une amende de 200.000 dollars et d’une peine maximale de trois ans de prison.