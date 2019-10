En effet, une maman ours et ses deux petits oursons se sont bien amusés en se promenant dans une maison californienne, aux États-Unis. Les deux jeunes ours en ont profité pour se balancer près des escaliers avant que Ann Bryant, membre de la BEAR League, ne vienne déloger les intrus.

La BEAR League, une association visant à protéger les ours, a d'ailleurs partagé sur Facebook une vidéo de la scène en rappelant que les "propriétaires devraient envisager sérieusement d’électrifier les portes et les fenêtres accessibles de leur maison".