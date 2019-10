A New-York, dans un zoo, une scène absurde a été capturée en vidéo et partagée sur les réseaux sociaux.

Selon Atlanta-Journal Constituion, une femme aurait escaladé l'enclos d'un lion dans le zoo du Bronx à New York. Elle se serait ensuite approchée de l'animal pour faire des signes de la main, danser et tenter de le provoquer.

Les responsables du zoo ont confirmé qu'un incident de la sorte avait bel et bien eu lieu dans l'enceinte du parc animalier: "Cet acte est une infraction grave et illégale qui aurait pu se terminer avec des blessures sérieuses ou mortelles. Les barrières sont mises en place pour garder à la fois les visiteurs, le personnel et les animaux en sécurité".