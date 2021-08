La scène se passe dans un zoo en Indonésie. Une utilisatrice de la plateforme Tiktok, Lola Tetsu, a publié la vidéo d'un orang-outan récupérant ses lunettes qu'elle venait de faire tomber dans son enclos. Le primate, curieux de ce qui tombait dans son espace, n'a pas hésité une seule seconde à s'approcher de l'objet perdu.

On le voit analyser l'objet et perdre très peu de temps avant de l'utiliser avec un certain style. On entend également Lola Tetsu, filmant la scène, réagir à la venue du grand primate. "Oh mon dieu, c'est un truc de dingue." réagit-elle après la manipulation de l'orang-outan. "Ah, mes lunettes sont cassées", commente-t-elle avec humour.

La vidéo a eu un succès fulgurant, plus de 44 millions de vues en 48 heures.