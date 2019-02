Pig Island ou, selon son nom officiel, Big Major Cay, est une île située sur l'archipel Exumas (qui a servi pour le festival chaotique Fyre) connue pour la présence de ses nombreux cochons sauvages. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs perdu la vie à cause du tourisme de masse et du comportement de ces touristes. Des personnes malintentionnées montaient les porcs et leur donnaient de la bière. Pour cette raison, le gouvernement a décidé que les gens ne pouvaient plus les nourrir et avaient seulement la possibilité de les observer et les prendre en photo.





Michelle Lewin, une influenceuse vénézuélienne s'est un petit peu trop frottée à l'un des animaux, qui lui a tout simplement mordu la fesse. Et la blessure qui en a résulté a l'air plutôt douloureuse.