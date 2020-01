Eclipse n'est pas une chienne de Seattle comme les autres et fait le buzz sur la toile.

Ce jeune croisé Labrador et Mastiff est ce qu'on appelle une chienne indépendante. Tous les jours, elle prend le bus... toute seule pour aller jouer quelques heures dans un parc à chiens. Son maître Jeff Young l'y a emmenée un jour et elle s'était bien amusée. Depuis elle n'en démord plus et veut y retourner tous les jours. Trop impatiente, elle saute dans le bus comme une grande et arrive, sans se tromper, à destination. Depuis que Jeff s'est rendu compte qu'elle ne se trompait pas de route, il l'a laissée faire son chemin sans lui "en sachant qu’elle reviendrait forcément quelques heures plus tard."

Eclipse a même sa propre page Facebook qui a déjà récolté près de 50.000 likes. "Tous les chauffeurs la connaissent et elle les fait sourire. Beaucoup de navetteurs apprécient de la voir tous les jours et essayent souvent de s’asseoir près d’elle. Même la police a donné son accord tant que le chauffeur de bus est d’accord" poursuit son maître. En la voyant, les chauffeurs s'arrêteraient systématiquement et seraient très attentifs à ce qu'elle ne rate pas l'arrêt en question.