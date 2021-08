C'est une histoire qui met du baume au cœur, rapportée par nos confrères américains de CNN. Sauvé il y a quatre ans, Truffles change la vie de centaines d'enfants souffrant de problèmes oculaires. Déjà célèbre au pays de l'Oncle Sam, ce chaton porte des lunettes colorées. Des mauves, des blanches mais surtout des vertes, sa paire préférée. La monture fixée sur le museau, il aide les enfants à se sentir plus à l'aise avec le port de lunettes et de cache-œil.

Sa maîtresse s'occupe des tout petits enfants avec des problèmes oculaires graves et qui ont souvent peur lorsque quelque chose s'approche de leurs yeux. C'est là que Truffles apporte son aide. "Elle est littéralement magique avec les petits enfants", explique Danielle Crull à CNN. "Il me faut au moins une demi-heure pour essayer d'apprendre à les connaître afin qu'ils réalisent que je ne suis pas quelque chose dont il faut avoir peur, et Truffles vient se pavaner à l'arrière comme si elle savait exactement quand j'ai besoin de son aide". Le chaton pointe son museau et enfile une paire de lunettes. L'ambiance change directement. Les pleurs cessent et les enfants retrouvent le sourire. "Cela se produit un nombre incalculable de fois, et c'est tout aussi doux à chaque fois", raconte l'opticienne.