Le Natural History Museum de Londres a dévoilé ce mercredi le nom du gagnant du prix du public pour son concours du Wildlife Photographer of the Year.

Le grand gagnant de l'édition 2019 du Wildlife Photographer of The Year pour le public est Sam Rowley grâce à sa photographie mettant en scène deux souris en plein combat dans un métro londonien. "Un portrait merveilleusement minutieux et enchanteur de la faune urbaine, montrant le combat entre deux souris sur la plateforme d'une station de métro de Londres", peut-on lire dans le communiqué envoyé par le Natural History Museum de Londres.

Cette année, 28 000 fans de photographie de nature ont voté et l'image du photographe basé à Bristol s'est imposée comme la favorite. Sam Rowley a expliqué que lors de son cliché, les souris se disputaient quelques miettes restantes et leur rencontre n'a duré qu'une fraction de seconde avant que l'une d'elle ne s'éloigne, triomphante.