Après 27 ans à travailler pour Burger King, la chaîne de fast food le remercie avec une pochette surprise: mécontents, les internautes récoltent plus de 270.000€ !

Kevin Ford est un employé de Burger King. En 27 ans, il n'a jamais manqué un jour de travail dans le fast food de l'aéroport McCarran, à Las Vegas.

Pour le remercier de sa fidélité, la chaîne de burgers a décidé de lui offrir une... pochette surprise. L'instant où il découvre le contenu a été dévoilé en vidéo sur TikTok par sa fille Seryna.

Des bonbons, un gobelet, des places de cinéma, des stylos: voici grosso modo ce que l'homme a reçu pour ses 27 années de loyaux services.

Une "récompense" jugée dérisoire pour les internautes qui ont réagi en masse. Très vite, sa fille décide alors de lancer une campagne de collecte de fonds pour pouvoir financer un voyage à son papa afin qu'il rende visite à ses petits-enfants. Le montant initial, fixé à 200 dollars, finira par exploser pour atteindre pas moins de 283.000 dollars (près de 271.000€).

"Il a commencé à travailler chez Burger King en tant que père célibataire lorsqu'il a obtenu la garde de ma sœur aînée et moi. Puis, lorsque notre famille s'est agrandie et qu'il s'est remarié. Il a continué à y travailler car l'assurance maladie de cet employeur était incroyable et qu'il était syndiqué. Cela a permis à ses 4 filles d'aller au lycée et à l'université avec une couverture médicale complète", décrit Seryna sur la page de la collecte de fonds.

Invité sur le plateau de Today Show pour narrer sa formidable aventure, Kevin Ford a été surpris par la visite de sa famille du Texas: "Je ne les ai pas vus depuis 4 ans", a-t-il expliqué, ému.

"À mes yeux, mon père mérite le monde. Il m'a tout donné. Il a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je l'aime plus que tout", a ajouté sa fille Seryna.

Auprès de TMZ, le père de famille a déclaré vouloir acquérir une nouvelle voiture.