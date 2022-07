Une marque de CBD et une boutique féministe s'associent pour créer des bonbons en forme de... clitoris

"Gang du clito" et "Équilibre" s'associent et décident de sortir des petits bonbons, style gummies, en forme du fameux organe érectile féminin, parfum fruit de la passion et CBD.

Fabriqués artisanalement en France, chaque bonbon contient 20mg de CBD, un paquet contient 3 grands bonbons au CBD.

"Quoi de mieux qu'une dégustation clitoridienne pour se relaxer, apaiser ses règles douloureuses ou encore relativiser avant un examen", peut-on lire sur leur publication.

Les bonbons CBD Clitoris Power Relax, sont disponibles pour 12 euros sur les sites de Gang du clito et Équilibre.

Garanti sans effets psychoactifs !