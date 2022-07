Interdit d'entrée au Parlement wallon à cause de son bermuda, un ingénieur du son de la RTBF entre avec la jupe de sa collègue

Une équipe de la RTBF s'est retrouvée dans une drôle de situation lors d'une interview au Parlement wallon à Namur. L'ingénieur du son s'est en effet vu refuser l'entrée à cause de son bermuda. Loin de se laisser démonter, sa collègue réalisatrice a alors demandé à la sécurité si elle, en jupe, pouvait bien rentrer... Ce à quoi on lui a bien sûr répondu par l'affirmative. Elle a alors renchéri : "Et si il met ma jupe, ça passe?" Après s'être renseigné, le garde, visiblement un peu embêté, a fini par accepter.... L'équipe s'est ainsi retrouvée dans l'enceinte du Parlement l'un en jupe et l'autre en bermuda. Plutôt cocasse comme image !