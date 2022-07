Ces vacanciers peu scrupuleux font la course pour réserver les transats et avoir les meilleures places au bord de la piscine (VIDEO)

"Sauvons les Kevin" : un documentaire pour en finir avec les clichés sur ce prénom!

"Un documentaire sur les Kevin, avec des Kevin et réalisé par un Kevin." Voici en quelques mots le projet fou et original d'un homme originaire de Guingamp qui veut en finir avec les clichés sur le prénom Kevin. Et cela risque d'être très drôle.