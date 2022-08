Un influenceur belge bat un record du monde: Raphiquii est la personne restée assise le plus longtemps sur des WC (VIDEOS)

"Y a un record du monde qui a été marqué par un Flamand, et je vais essayer de battre son record, avait ainsi déclaré Raphaël Laurent, alias l'influenceur Raphiquii, il y a plus d'une semaine sur le réseau social TikTok. Il s'est chauffé à aller dans un bar et à rester assis pendant 120h sur une toilette. Moi, je vais essayer de détrôner son record du monde".

"Mes jambes sont toutes endormies"

Ni une, ni deux, le jeune homme a tenu parole. Résultat? Pendant près de 6 jours, l'influenceur belge a vécu -dormir, boire et manger- sur des toilettes dans un bar d'Ath. Raphaël est donc le deuxième, après Jimmy de Frenne (48 ans), à avoir tenté cet exploit insolite. Même si son objectif de départ était de rester sur le trône une semaine entière (soit 7 jours), Raphiquii est finalement resté 138 heures et 30 minutes contre 120 heures au néerlandophone. Son corps lui a dit stop: "Mes jambes sont toutes endormies", a-t-il déclaré après s'être levé la première fois.

"Pause caca"

Les commentaires face à cet "exploit" ont forcément fusé: "Record de l'imbécibilité, ça c'est clair, il est imbattable!" ; "On a touché le fond, on attaque la roche"; "Quand on est con, on est con"; "Ridicule"; "Record du plus gros fainéant au monde"; "Il va doubler son record avec celui qui aura le plus d'hémerroïdes..." Ou encore celui de l'humoriste PE: "Bien joué champion, tu es désormais l'officiel détenteur du surnom: Pause caca." Bref, un record qui risque de rester dans les "annales" du Guinness Book des records.