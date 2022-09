Les Flamands plus frivoles que les Wallons ? Voici le classement des villes "les plus infidèles" de Belgique

C'est en été que l'on est le plus infidèle si on en croit le nouveau classement réalisé par Gleeden, le site numéro un spécialisé dans les rencontres extra-conjugales en Europe. En Belgique, cinq villes sortent du lot et parmi ces dernières, une seule est wallonne. Que se passe-t-il dans le nord du pays ?

À la première position on retrouve Ostende, Knokke-le-Zoute est deuxième tandis que Le Coq vient clôturer le podium. Les villes balnéaires semblent donc être les lieux propices aux aventures extra-conjugales durant l'été puisque c'est là que les utilisateurs du site de rencontres ont réalisé le plus de recherches de partenaire. À la quatrième position, on retrouve Liège, tandis que Gand est cinquième.

Le site a également voulu savoir si la période des vacances jouait un rôle sur les utilisateurs. Ainsi, deux tiers des répondants ont reconnu s'être connectés à Gleeden depuis leur lieu de vacances, 41% de façon régulière et 27 % de manière occasionnelle. 52% ont eux confié qu'ils l'avaient surtout fait par curiosité pour découvrir les profils proposés dans ces environnements inhabituels.

46% des personnes interrogées expliquent qu'elles recherchaient activement un amant ou une maîtresse tandis que 29% l'ont fait uniquement pour passer le temps. Enfin, 44% ont avoué avoir eu une aventure extra-conjugale durant cette période.