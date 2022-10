Après s'être lancé dans la mode, Lidl sort sa voiture (VIDÉO)

Lidl collabore avec Mini et offre 3 voitures à ses clients.

Après les baskets, les chaussettes et le pull de Noël, Lidl décide de sortir sa propre voiture, en collaboration avec le constructeur Mini.

L’enseigne allemande a décidé de rebondir sur une blague de Auto Moto, lancée le 1er avril dernier. En effet, le magazine évoquait alors le lancement d’un "SUV low cost" aux couleurs de l’enseigne.

"Chez Lidl, ça nous a bien fait rigoler", raconte Michel Biero, le responsable de Lidl France dans une vidéo postée sur YouTube. "On a décidé de la faire, cette voiture!"

Le géant du hard discount va bel et bien lancer sa première voiture, en s’associant au constructeur automobile Mini.

"Forte d'une attitude cool et audacieuse, Lidl poursuit sa stratégie d'enseigne de proximité. Plus qu'une tendance, avec ce concours, Lidl fait de ses couleurs identitaires, une véritable signature, un signe de ralliement et une arme de séduction", précise l'entreprise.

Trois véhicules aux couleurs de l’enseigne sont à remporter. Entre le 3 octobre et le 13 novembre, une participation sera comptabilisée pour le tirage au sort dès 30 euros d’achat.

Attention, l’action ne concerne que la France pour le moment. Lidl Belgique va-t-il en faire de même?