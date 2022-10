Scandale au tournoi de pêche du lac Érié: les gagnants avaient triché grâce à une technique ingénieuse !

Les gagnants du concours de pêche du lac Érié ont été impliqués dans un scandale de tricherie. Vendredi dernier, Chase Cominsky et Jacob Runyan ont lesté leurs poissons. Le directeur du tournoi et les participants ont eu des doutes lorsque cinq poissons qui auraient dû peser 9 kilos, en pesaient 15. Les poissons ont été ouverts et les tricheurs disqualifiés.