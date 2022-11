Laura loue son mari pour 46 euros de l'heure: "Je ne m’attendais pas à ce que ça marche autant..."

Laura Young, une Anglaise mère de trois enfants, s'est lancée l'été dernier dans un business, disons-le, assez spécial! En effet, cette maman a créé Rent my handy husband, un site qui met en location James, son mari. Pour combien? 40£, ce qui fait plus ou moins 46,55€ de l'heure.

Un succès pour le couple

Ne vous méprenez pas, James n'est pas un gigolo ou autre chose! Il se met à la disposition de personnes qui souhaiteraient avoir besoin de petites mains pour des travaux de bricolage comme mettre en peinture ou même encore carreler. C'est un homme à tout faire!

Laura explique que depuis le lancement du site internet, les demandes pour avoir James se multiplient de plus en plus: "Je ne m’attendais pas à ce que ça marche autant. Nous avons dû commencer à refuser des travaux".

"Rent My Handy Husband" est devenu une véritable petite entreprise. Pour cause, James a quitté son travail et se consacre à ce petit business à temps plein. Laura s'occupe de l'administratif et de l'image de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Pour les fêtes de fin d'année, la petite entreprise familiale proposera l'installation de guirlandes et de décorations de Noël.