Mary Filip, 101 ans, son secret de longévité? La tequila!

Qui n'a jamais voulu être immortel ou presque... En vivant 100 ans? Mary Filip, est une dame âgée de 101 ans depuis le 2 novembre dernier. Elle a eu une existence des plus banales en ayant vécu une vie heureuse. Tout le monde voudrait savoir comment elle a fait pour tenir aussi longtemps? La tequila serait bien son petit secret de longévité.

C'est sa propre fille, qui lui a demandé des conseils pour vivre aussi longtemps et Mary, qui est mère de six enfants a tout simplement répondu: "Hum, je ne sais pas. La tequila!", ce qui a surpris tout son entourage.

Mais pourquoi la tequila? On raconte que son amour pour cette eau-de-vie mexicaine (à boire avec modération), a commencé lorsqu'elle vivait au Mexique.

Une dame et une destinée

Âgée seulement de 18 ans, Mary a dû s'installer seule au Mexique après avoir perdu sa soeur et sa maman durant la crise économique des années 30. Mary est la seule survivante de sa famille, mais ne se laisse pas abattre et part s'installer au Mexique pour y devenir éleveuse pour revenir ensuite à Chicago. Elle est devenue plus tard une artiste reconnue par la Chicago School of the Arts.