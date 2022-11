Une enseignante licenciée à cause de photos osées postées sur OnlyFans: ça lui rapportait plus de 10.000 euros par mois

Sarah Juree, une enseignante âgée de 40 ans, a été renvoyée de son emploi parce qu'elle diffusait des photos intimes d'elle sur le site OnlyFans. La quarantenaire avait pourtant derrière elle une carrière d'une vingtaine d'années dans l'enseignement.

Elle s'est inscrite sur ce site "X" afin d'augmenter ses revenus mensuels, en plus de sa profession d'enseignante, sur conseil d'un ami qui était lui-même inscrit sur OnlyFans et y rencontrait un franc succès.

L'ex-enseignante a alors commencé à vendre des photos intimes via sa page à ses abonnés. Le succès est très vite arrivé et ses employeurs ont pris connaissance de ce complément financier et ont donc décidé de la licencier. Sarah dénonce un tel comportement: "Quand quelqu’un utilise vos photos et les distribue partout sur une plateforme de médias sociaux dans le but de vous humilier, c’est dévastateur", a-t-elle déclaré dans un podcast de "20 Minutes Of Your Time", avant de poursuivre: "Même sur OnlyFans, les photos diffusées étaient consensuelles et derrière un paywall. C’est un autre type de sentiment d’être victime de quelqu’un qui utilise la technologie et les photos contre vous".

Ces photos lui rapportaient 10.000 euros par mois, en plus de son salaire d'enseignante.