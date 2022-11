La fausse mort de Jimmy Fallon devient virale sur Twitter

Le hashtag #RIPJimmyFallon explose sur Twitter. À cause d'un tweet anodin pourtant parti d’une simple blague. Le compte EclipseShade69 a publié une photo de James Corden sur laquelle est inscrite cette petite phrase : "Parti mais pas oublié. Repose en paix roi. 19 septembre 1974-15 novembre 2022 #RIPJimmyFallon ". Le hashtag est relayé par de nombreux internautes avant de devenir viral. Il n’aura pas fallu longtemps avant que les hommages à l’ancien animateur du Saturday Night Live se répandent.

Gone but not forgotten. Rest easy king 🕊🥀

Sept 19, 1974-Nov 15, 2022 #RIPJimmyFallon pic.twitter.com/3HG2HkNSV8 — Eclipse Shade🍥 (@EclipseShade69) November 16, 2022

"Putain de merde, c’était une surprise. Merci à tous pour les likes et les retweets. Si vous aimez les tweets stupides comme celui-ci, n’hésitez pas à me suivre ", a réagi l’auteur de la blague.

Face aux nombreux hommages qui lui sont rendus, Jimmy Fallon a fini par se manifester en demandant à Elon Musk de trouver une solution. " Elon, peux-tu arranger cela ? #RIPJimmyFallon", a-t-il demandé. " Attends une seconde, comment pouvons-nous être certain que tu n’es pas un usurpateur extraterrestre prétendant être Jimmy ? Dis quelque chose que seul le vrai Jimmy dirait…", lui a répondu le nouveau propriétaire de Twitter.

Elon, can you fix this? #RIPJimmyFallon — Jimmy Fallon (@jimmyfallon) November 16, 2022

Bien que cette blague semble plus drôle qu’autre chose, elle montre toutefois la vitesse à laquelle les fake news peuvent désormais se propager sur la plateforme. Quelques jours après être devenu le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk a décidé de licencier les modérateurs de contenu, notamment chargés de vérifier la véracité des informations publiées.

Melissa Ingle, qui a travaillé chez Twitter en tant que sous-traitante pendant plus d’un an, craint que le licenciement massif n’augmente le contenu nuisible et haineux sur Twitter : "J’adore la plateforme et j’ai vraiment aimé travailler dans l’entreprise et essayer de l’améliorer. Et j’ai vraiment peur de ce qui va passer entre les mailles du filet.", relate la RTBF.