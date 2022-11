Michael et Jessica se marient dans un magasin Aldi: "Un rêve devenu réalité de nous marier ici"

La chaîne de magasin Aldi a lancé un concours quelque peu surprenant aux USA dans l'Illinois. Le grand gagnant de ce concours gagnerait le droit de se marier dans un magasin Aldi ce 9 novembre 2022.

Michael et Jessica, deux habitués de cette chaîne de magasin n'ont pas cru à une simple coïncidence quand ils ont remarqué que cette date était celle qu'ils avaient choisie pour se marier.

Dès lors, ils ont tenté leur chance à l'instar de 500 couples, comme l'évoque un média local. Et ce fut gagné !

Ils ont donc eu l'opportunité de se marier dans les allées d'un supermarché Aldi de Chicago. Comme pour tout mariage, les heureux mariés se sont échangés les vœux, ont eu droit à une séance photo, et d'autres attentions provenant de la chaîne de magasin (cocktails, déco, gâteau de mariage, etc.). Michael et Jessica ont également gagné un an de courses gratuites.

Les deux tourtereaux étaient très heureux de se marier dans un magasin Aldi. En effet, eux qui ont des horaires décalés ne profitent de temps ensemble que le week-end. C'est à ce moment-là qu'ils font leurs courses et ce supermarché est devenu un endroit particulier pour eux. "Se marier chez Aldi, c’est comme un rêve devenu réalité. J’ai demandé à Michael de sortir avec lui après avoir appris que lui aussi était un fan d’Aldi. C’était le destin… au bon endroit, au bon moment. Aldi a toujours été un élément essentiel de notre relation et de notre maison", explique la jeune mariée.