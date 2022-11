Il ouvre une friterie dans un ancien club échangiste

Jonas, 20 ans, va ouvrir le 21 novembre prochain sa propre friterie. Rien de particulier jusque là... Dans les faits, la future enseigne était à l'époque un ancien club échangiste.

Le jeune homme originaire de Zwevezele en Région flamande a suivi des études en hôtellerie. Jonas a commencé à travailler dans un grand restaurant. Plus tard, l'envie de devenir frituriste est apparue. La friterie dans laquelle il travaillait a malheureusement fermé ses portes en raison de la crise sanitaire. Pas de quoi décourager ce passionné de la frite! Il décide alors d'ouvrir sa propre friterie et d'être son propre patron.

Jonas (20) opent frituur... in voormalige parenclub: “Tijdens verbouwen enkele vreemde zaken gevonden” https://t.co/vtzm7QBzSL pic.twitter.com/hMdu0mxUtp — HBvL (@hbvl) November 17, 2022

Il explique auprès de nos confère de HBvL: "Nous avons décidé d’acheter cette propriété pour la transformer en friterie...J’ai découvert que le plus ancien café de Zwevezele se trouvait ici, le café Congo. Il a été suivi par le Tommie’s et l’Amaretto, deux clubs échangistes". Il a fallu effectuer quelques travaux de rénovation pour que ce lieu aie l'âme d'une friterie: "Il n’y a plus aucun signe de cela maintenant, bien que nous ayons trouvé des choses étranges pendant la rénovation. Mais cela aussi fait désormais partie de l’histoire" conclut-t-il.